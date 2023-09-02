«Арсенал» решил выгнать нападающего, купленного за 80 миллионов евро

Лондонский «Арсенал» не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с ивуарийским форвардом Николя Пепе. «Канониры» не смогли продать игрока в летнее трансферное окно и рассматривают вариант досрочного расторжения контракта, об этом рапортует Daily Mail.

Напомним, что Николя перешел в лондонский коллектив из «Лилля» в 2019 году за 80 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между «канонирами» и футболистом истекает в конце июня 2024 года. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Пепе выступал на правах аренды за «Ниццу». Форвард провел 19 поединков и отметился шестью забитыми мячами.