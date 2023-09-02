Клопп – о возможном переходе Салаха в «Аль-Иттихад»: «Нам не о чем беспокоится»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вновь прокомментировал возможный переход нападающего Мохамеда Салаха в «Аль-Иттихад». Напомним, в Саудовской Аравии египтянину предлагают большой финансовый оклад.

«Думаю, нам не о чем беспокоиться. Мохамед очень привержен своему делу. Он усердно работал на тренировках, а также присутствовал на лидерских встречах. Салах полностью вовлечён в дела команды. Всё в порядке», – заявил Клопп на пресс-конференции.

В Саудовской Аравии трансферное окно будет открыто ещё несколько дней, поэтому переход Салаха в «Аль-Иттихад» до сих пор считается возможным.