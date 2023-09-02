Нкетиа высказался о дебютном вызове в сборную Англии

Форвард лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа высказался о вызове в сборную Англии на поединок квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года.

«Это просто невероятно. Для английских футболистов это максимальное признание, я очень рад попасть в состав национальной команды. С нетерпением жду, когда приеду в расположение сборной», - передает слова нападающего пресс-служба «канониров».

Стоит отметить, что это дебютный вызов Нкетиа в национальную команду.

Ближайший поединок сборная Англии проведет против Украины. Встреча квалификации чемпионата Европы-2024 состоится 9 сентября.