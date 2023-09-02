Полузащитник «Эвертона» Алекс Айуоби сменил клубную прописку перед самым закрытием летнего трансферного окна. Новым местом работы 27-летнего нигерийца стал лондонский «Фулхэм».

Как информирует пресс-служба столичного клуба, стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2028 года. Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

Айуоби играл за «Эвертон» с 2019 года, когда перебрался из лондонского «Арсенала». В составе мерсисайдского коллектива полузащитник провел 140 поединков, забил девять мячей и сделал 16 результативных передач.