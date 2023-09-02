Артета: «Хаверц? Эдегором в первые три месяца тоже были недовольны»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал невыразительную форму полузащитника Кая Хаверца, который перебрался в команду в это трансферное окно из «Челси». Напомним, трансфер обошёлся «канонирам» в сумму около 75 миллионов евро.

«Хаверц? Эдегором в первые три месяца тоже были недовольны. То же самое могу сказать о Габриэле Магальянсе. Бен Уайт не мог играть фуллбека. Рамсдейл был недостаточно хорош, а Сака вообще играл левого защитника. Футболисты должны любить то, чем занимаются, но это легче, когда тебя поддерживают», – сказал Артета на пресс-конференции.

Хаверц не отметился ни одним результативным действием в первых трёх турах АПЛ.