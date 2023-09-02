Греческий голкипер Одиссеас Влаходимос продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. Новым местом работы 29-летнего вратаря стал «Ноттингем Форест», рапортует пресс-служба «лесников».

«Ради приветствовать Влаходимоса в нашем коллективе. Это талантливый игрок, который поможет команде своим опытом. Он серьезно поднимет уровень конкуренции во вратарской линии», - сказал директор клуба Росс Уилсон.

Предыдущим клубом голкипера была лиссабонская «Бенфика». В прошлом сезоне греческий вратарь провел 54 поединка за португальскую команду и пропустил 39 мячей. В 28 играх он сохранил свои владения на замке.