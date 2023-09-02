Бывший полузащитник московского ЦСКА Жан-Филипп Гбамен покинул английский «Эвертон», об этом сообщила пресс-служба «ирисок». Стороны досрочно расторгли трудовое соглашение. Таким образом, хавбек стал свободным агентом.

Напомним, что в 2022 году Гбамен выступал за «армейцев». Футболист принял участие в 13 поединках, в которых записал себе в актив два забитых мяча и две голевые передачи.

В сезоне-2022/2023 африканец поиграл на правах аренды за «Трабзонспор». Полузащитник провел 19 поединков в турецкой Суперлиге, в которых не отметился голевыми действиями.