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«Эвертон» избавился от экс-игрока ЦСКА Гбамена официально

02 Сентября 2023 • 08:34 Комментировать

Бывший полузащитник московского ЦСКА Жан-Филипп Гбамен покинул английский «Эвертон», об этом сообщила пресс-служба «ирисок». Стороны досрочно расторгли трудовое соглашение. Таким образом, хавбек стал свободным агентом.

Напомним, что в 2022 году Гбамен выступал за «армейцев». Футболист принял участие в 13 поединках, в которых записал себе в актив два забитых мяча и две голевые передачи.

В сезоне-2022/2023 африканец поиграл на правах аренды за «Трабзонспор». Полузащитник провел 19 поединков в турецкой Суперлиге, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Жан-Филипп Гбамен
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