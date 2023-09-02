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Зинченко прокомментировал отношение людей к его слезам

02 Сентября 2023 • 07:21 Комментировать

Защитник сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко высказался о своих выступлениях за национальную команду страны.

«Для меня это момент гордости, особенно в нынешнее время. Мне тяжело сдерживать слезы, когда слышу гимн. Я в курсе, что многие обсуждают мои слезы. Простите меня, если я сильно чувствительный человек, но никому не пожелаю увидеть своими глазами то, что происходить у меня на родине. Трудно описать, что я чувствую в эти моменты», - рассказал украинец на ютуб-канале Rio Ferdinand Presents FIVE.

Зинченко играет за «канониров» с 2022 года. В текущем сезоне АПЛ он провел две встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Зинченко
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