Зинченко прокомментировал отношение людей к его слезам

Защитник сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко высказался о своих выступлениях за национальную команду страны.

«Для меня это момент гордости, особенно в нынешнее время. Мне тяжело сдерживать слезы, когда слышу гимн. Я в курсе, что многие обсуждают мои слезы. Простите меня, если я сильно чувствительный человек, но никому не пожелаю увидеть своими глазами то, что происходить у меня на родине. Трудно описать, что я чувствую в эти моменты», - рассказал украинец на ютуб-канале Rio Ferdinand Presents FIVE.

Зинченко играет за «канониров» с 2022 года. В текущем сезоне АПЛ он провел две встречи.