Полузащитник Ибрагим Сангаре перешёл из ПСВ в «Ноттингем Форест».

Ивуариец заключил и «лесниками» трудовое соглашение, рассчитанное до 2028 года, информирует пресс-служба английского клуба. По сведениям Sky Sports, ПСВ заработал на продаже 25-летнего опорного хавбека 30 млн фунтов стерлингов (около 35 млн евро).

Ибрагим Сангаре выступал за коллектив из Эйндховена на протяжении трёх лет. На счету игрока 15 забитых мячей и десять результативных передач в 140 матчах в цветах гранда нидерландской Эредивизи. По слухам, интерес к футболисту проявляли мюнхенская «Бавария» и «Пари Сен-Жермен».