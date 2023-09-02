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«Ноттингем Форест» подписал Сангаре за 35 млн евро официально

02 Сентября 2023 • 02:38 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
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Через 13 ч. 41 мин.

Полузащитник Ибрагим Сангаре перешёл из ПСВ в «Ноттингем Форест».

Ивуариец заключил и «лесниками» трудовое соглашение, рассчитанное до 2028 года, информирует пресс-служба английского клуба. По сведениям Sky Sports, ПСВ заработал на продаже 25-летнего опорного хавбека 30 млн фунтов стерлингов (около 35 млн евро).

Ибрагим Сангаре выступал за коллектив из Эйндховена на протяжении трёх лет. На счету игрока 15 забитых мячей и десять результативных передач в 140 матчах в цветах гранда нидерландской Эредивизи. По слухам, интерес к футболисту проявляли мюнхенская «Бавария» и «Пари Сен-Жермен».

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ПСВ Ноттингем Форест Ибрагим Сангаре трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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ЧЕЛСИ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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