«Фулхэм» арендует защитника «Милана»

Левый защитник «Милана» Фоде Балло-Туре перейдёт в английский «Фулхэм».

«Дачники» успели договориться об аренде 26-летнего футболиста с «россонери» буквально в последние минуты трансферного окна, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сделка рассчитана до конца текущего сезона, опция выкупа в неё включена не будет.

Менее месяца назад в СМИ сообщалось о возможном переходе Балло-Туре в «Вердер», однако трансфер так и не состоялся.

Сенегальский игрок пополнил ряды «Милана» в 2021 году, перебравшись из «Монако» за 5,4 млн евро. В 26 матчах за коллектив Стефано Пиоли защитник отметился одним забитым голом.