«Вест Хэм» выдал лучший старт сезона для себя в 21-м веке

Ходивший в последнее время в аутсайдерах «Вест Хэм» выдал отличный старт сезона - «молотобойцы» выиграли три матча и еще один раз сыграли вничью, набрав десять очков. Как оказалось, подобный старт стал для клуба лучшим в двадцать первом веке.

В последний раз столь удачно «Вест Хэм» начинал сезон в 1999 году, тогда клуб также набрал десять очков после четырех туров. Правда, в следующем матче команде Дэвида Мойеса придется очень непросто - ее ждет встреча с «Манчестер Сити», действующим чемпионом страны. Это случится шестнадцатого сентября в рамках пятого тура английского чемпионата.