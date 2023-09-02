Центральный защитник Роб Холдинг стал игроком «Кристал Пэлас».

27-летний футболист подписал трёхлетний контракт, сообщается на официальном сайте «орлов». Стоимость трансфера остаётся нераскрытой.

«Очень рад оказаться здесь. Играя против «Кристал Пэлас», я всегда ощущал, насколько пугающим для соперников может быть «Селхёрст Парк». Приятно, что теперь я на правильной стороне», – заявил англичанин.

Выступая за «Арсенал» с 2016 года, Роб Холдинг провёл 162 матча в цветах «канониров», став автором пяти забитых мячей. В минувшем сезоне игрок появился на поле в 14 встречах Премьер-лиги, отметившись одним голом.