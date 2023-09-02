Зума: «Горжусь быть капитаном»

Английский «Вест Хэм» победил в первом матче начавшегося четвертого тура английской Премьер-лиги, лондонцы забили два мяча дебютанту АПЛ - «Лутон Таун». Если первый мяч записал на свой счет Джаррод Боуэн, то второй - Курт Зума, который, однако, также забил головой. Он прокомментировал свой успех:

- Отменное чувство после очень непростой игры. «Лутон» заставил нас попотеть, но мы провели сильный матч. Я горжусь тем, что вывожу команду на поле в качестве капитана и сегодня забил прекрасной подачи. Мне надо было просто точно пробить, - цитирует слова Зума BBC Sport.

В следующем туре «Вест Хэму» придется сыграть с «Манчестер Сити».