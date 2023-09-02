​Боуэн: «Нечасто забиваю головой»

Английский «Вест Хэм» победил в первом матче начавшегося четвертого тура английской Премьер-лиги, команда Дэвида Мойеса обыграла «Лутон Таун», а один из голов забил Джаррод Буэн - один из лучших нападающих клуба. Он прокомментировал итоги матча.

- Отличный старт для клуба, хотя сейчас мы чуть расстроены, что у нас десять очков, а не двенадцать... Эта игра отличалась от предыдущих, у нас чаще был мяч, но на нас в то же время чаще давили. Мы справились. Приятно забить головой, у меня нечасто такое получается! - поведал после игры в интервью BBC Sport Боуэн.

В следующем туре «Вест Хэму» придется сыграть с «Манчестер Сити».