Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд продолжит выступления в «Хетафе».

Переход 21-летнего игрока официально подтвердила пресс-служба испанского клуба. Аренда англичанина рассчитана до конца текущего сезона. «Манчестер Юнайтед» продолжит оказывать своему воспитаннику поддержку в надежде помочь ему перезапустить карьеру, о чём сообщается в заявлении «красных дьяволов».

На счету Мэйсона Гринвуда 35 забитых мячей и 12 результативных передач в 129 поединках за первую команду «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Действующий контракт форварда рассчитан до середины 2025 года.