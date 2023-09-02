​Наставник «Лутона»: «Увидел много хорошего»

Абсолютный дебютант английской Премьер-лиги «Лутон Таун» проиграл уже третий матч кряду, в этот раз дебютант пал под натиском «Вест Хэма». Тем не менее, наставник «Лутона» Роб Эдвардс уверяет, что увидел много хорошего со стороны своей команды в прошедшем матче.

- Я увидел много хорошего в этом матче со стороны своей команды, но нам надо стать беспощаднее. Наверное, это моя задача. Мы можем достойно сражаться, не забывайте, мы сражались сейчас против команды, выигравшей европейский трофей. И сейчас они в ударе, - цитирует слова Эдвардса BBC Sport.

В следующем туре «Лутон» сыграет против «Фулхэма».