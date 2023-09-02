Полузащитник Бреннан Джонсон сменил «Ноттингем Форест» на «Тоттенхэм».

Об уходе 22-летнего игрока официально объявила пресс-служба «лесников». Атакующий хавбек подписал со «шпорами» контракт, рассчитанный до 2029 года. Сумма трансфера оценивается в 47,5 млн фунтов стерлингов (более 55 млн евро).

Бреннан Джонсон – воспитанник «Ноттингем Форест», проведший в системе клуба 14 лет. Валлиец отыграл 109 матчей за первую команду, записав на свой счёт 29 забитых мячей и 12 результативных передач. В прошлом розыгрыше Премьер-лиги футболист восемь раз поразил ворота соперников, появившись на поле во всех 38 поединках.