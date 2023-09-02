«Лутон Таун» проиграл три стартовых матча - с дебютантом АПЛ такое происходит лишь в шестой раз

Абсолютный дебютант английской Премьер-лиги (следует помнить, что под эти подразумевается турнир, проходящий с 1992 года) «Лутон Таун» неудачно начал сезон, потерпев три поражения на старте сезона. В пятницу дебютант уступил под ударами «кувалдой» от «Вест Хэма» - лондонцы забили два гола, на что «Лутон» ответил только единожды.

Как оказалось, «Лутон» стал шестым дебютантом АПЛ, проигравшим три стартовых матча. Предыдущими неудачниками были «Уимблдон» в сезоне 1992/1993 (с безумным Винни Джонсом в составе), «Суиндон» в сезоне 1993/1994 (там вообще были четыре поражения), «Лестер» в сезоне 1994/1995, «Вест Бромвич» в сезоне 2002/2003 и «Вулверхэмптон» годом позже.