Амрабат: «Я отлично знаю требования тен Хага»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат пообщался с журналистами после перехода.

«Красные дьяволы» арендовали марокканского хавбека у «Фиорентины» с возможностью выкупа.

«Для меня огромная честь представлять «Манчестер Юнайтед». Пришлось набраться терпения, но я всегда прислушиваюсь к своему сердцу, и теперь я оказался в клубе своей мечты.

Я прекрасно знаю, как работает тен Хаг, мне отлично известны его требования. Игра под его руководством сильно помогла мне на старте карьеры. Уверен, с ним я продолжу своё развитие в «Манчестер Юнайтед», – цитирует Амрабата пресс-служба английского клуба.

Софьян Амрабат и Эрик тен Хаг знакомы по совместной работе в «Утрехте» с 2015 по 2017 год.