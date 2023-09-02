«Манчестер Юнайтед» усилился полузащитником Софьяном Амрабатом.

Марокканец перебрался в ряды «красных дьяволов» из «Фиорентины» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте английского клуба. Известно, что в договоре предусмотрена опция выкупа 27-летнего игрока.

Софьян Амрабат принял участие в 107 матчах «Фиорентины» во всех турнирах, по одному разу поразив ворота соперников и отметившись результативной передачей. Контракт хавбека с «фиалками» истекает в середине следующего года.

В подписании Амрабата ранее были заинтересованы мадридский «Атлетико», «Бавария», «Барселона» и другие гранды европейского футбола.