Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд близок к переезду в чемпионат Испании в состав «Хетафе».

По информации The Athletic, коллектив из пригорода Мадрида практически завершил процедуру подписания экс-форварда английской сборной на правах аренды. Сообщается, что клуб Ла Лиги с оптимизмом смотрит на заключение сделки и находится в процессе завершения оформления документов.

Напомним, что Гринвуд не выходил в составе «МЮ» с начала 2022 года из-за предъявленных ему обвинений. Ранее «красные дьяволы» решили не восстанавливать нападающего, несмотря на завершение дела.