Мойес: «Нам нужен был сильный старт сезона»

Лондонский «Вест Хэм» одержал победу в первом матче начавшегося четвертого тура английской Премьер-лиги, команда Дэвида Мойеса переиграла «Лутон Таун». Наставник «молотобойцев» прокомментировал итоги закончившегося матча, и, как водится, похвалил соперника.

- Приятно. Приятно обыграть команду, которая старается создать сопернику проблемы. Мне кажется, мы отлично сыграли сегодня вечером. Я очень доволен нашими результатами. Нам нужен был хороший старт сезона, это вселяет уверенность в игроков, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.

В первых четырех матчах лондонский клуб одержал три победы, и еще один раз сыграл вничью.