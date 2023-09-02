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«Барселона» поблагодарила Канселу – игрок отказался от части зарплаты ради перехода

02 Сентября 2023 • 00:32 Комментировать
Манчестер Сити
...
Фулхэм
1 1.15 X 8.50 2 20.00
Через 15 ч. 28 мин.

«Барселона» смогла осуществить подписание правого защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

Переход на правах аренды был официально оформлен вечером пятницы. Каталонский клуб выпустил заявление, в котором поблагодарил 29-летнего португальца: «Мы хотели бы публично поблагодарить Жоау за приложенные в финансовом вопросе усилия и его желание выступать за «Барселону», – цитирует официальные источники «сине-гранатовых» инсайдер Фабрицио Романо, отмечающий, что игрок согласился на сокращение зарплаты, чтобы сделка стала возможной в условиях экономических трудностей «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу
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