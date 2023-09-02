Кукурелья остаётся в «Челси»

Левый защитник «Челси» Марк Кукурелья не перейдёт в другой клуб.

Слухи активно связывали испанца с уходом, а главным претендентом на него считался «Манчестер Юнайтед». В пятницу «красные дьяволы» объявили о подписании Серхио Регилона, что поставило крест на переходе Кукурельи, играющего на той же позиции. Теперь же, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, на уход 25-летнего игрока из «Челси» практически не осталось шансов – он продолжит выступления за лондонский коллектив как минимум до зимы.

Марк Кукурелья перешёл в «Челси» из «Брайтона» летом прошлого года за 65,3 млн евро. В текущем сезоне футболист остался на скамейке запасных во всех трёх матчах Премьер-лиги.