Полузащитник Райан Гравенберх перебрался из «Баварии» в «Ливерпуль».

Английский клуб официально объявил о подписании 21-летнего игрока, поставившего подпись под долгосрочным контрактом. По сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, трансфер нидерландца обошёлся «Ливерпулю» в 40 млн евро, ещё 5 млн «Бавария» может заработать в случае активации бонусов.

Райан Гравенберх присоединился к «Баварии» прошлым летом, когда мюнхенцы выкупили его у «Аякса» за 18,5 млн евро. В составе гранда немецкой Бундеслиги хавбек провёл в общей сложности 34 матча, по разу отметившись голом и результативной передачей.