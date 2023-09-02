«Вест Хэм» возглавил Премьер-лигу, одолев новичка

Четвёртый тур Премьер-лиги открыли «Лутон Таун» и «Вест Хэм». Гости больше контролировали мяч и здорово реализовывали свои моменты. Джаррод Боуэн сначала пристреливался по воротам, а в конце первого тайма Лукас Пакета навесил на дальнюю штангу, а Боуэн замкнул ударом головой. После перерыва Эмерсон после удобной скидки во второй раз отправил мяч в сетку ворот «Лутона», но там был офсайд. На последних минутах после подачи углового отличился Курт Зума, и весьма кстати, ведь хозяева отыграли один мяч, Мадс Андерсен головой поразил цель.
2:1, «Вест Хэм» с 10 очками вышел на первое место, соперник пока без баллов.
Протокол игры
|37'Боуэн Джаррод (0:1)
|85'Зума Курт (0:2)
|(1:2) Андерсен Мадс90'
Камински Томас•Бурк Рис•Андерсен Мадс•Бэлл Амари•Доти Алфи78' (Огбене Чидози (78') •Джайлз Райан71' (Раддок Пелли (71') •Чон Тахит84' (Вудроу Коули (84') •Накамба Марвелус• 87'Баркли Росс71' (Браун Джейкоб (71') •Адебайо Элайджа71' (Каборе Исса (71') •Моррис Карлтон
Запасные: Франсис Эйден•Крул Тим•Джонсон Йосеф•Берри Люк
Ареола Альфонс•Цоуфал Владимир•Зума Курт•Агер Наиф•Эмерсон Палмиери• 81'Альварес Эдсон•Уорд-Праус Джеймс•Боуэн Джаррод•Пакета Лукас90' (Кудус Мохаммед (90') •Бенрахма Саид71' (Форнальс Пабло (71') •Антонио Майкл80' (Ингс Дэнни (80')
01 сентября. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).
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