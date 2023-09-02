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«Вест Хэм» возглавил Премьер-лигу, одолев новичка

02 Сентября 2023 • 00:04 Комментировать
Лутон Таун
1:2
Вест Хэм
окончен

Четвёртый тур Премьер-лиги открыли «Лутон Таун» и «Вест Хэм». Гости больше контролировали мяч и здорово реализовывали свои моменты. Джаррод Боуэн сначала пристреливался по воротам, а в конце первого тайма Лукас Пакета навесил на дальнюю штангу, а Боуэн замкнул ударом головой. После перерыва Эмерсон после удобной скидки во второй раз отправил мяч в сетку ворот «Лутона», но там был офсайд. На последних минутах после подачи углового отличился Курт Зума, и весьма кстати, ведь хозяева отыграли один мяч, Мадс Андерсен головой поразил цель.

2:1, «Вест Хэм» с 10 очками вышел на первое место, соперник пока без баллов.
Протокол игры

 
Лутон Таун1:2Вест Хэм
  37'Боуэн Джаррод (0:1)
  85'Зума Курт (0:2)
(1:2) Андерсен Мадс90'  
Камински ТомасБурк РисАндерсен МадсБэлл АмариДоти Алфи 78' (Огбене Чидози ( 78') Джайлз Райан 71' (Раддок Пелли ( 71') Чон Тахит 84' (Вудроу Коули ( 84') Накамба Марвелус  87'Баркли Росс 71' (Браун Джейкоб ( 71') Адебайо Элайджа 71' (Каборе Исса ( 71') Моррис Карлтон
Запасные: Франсис ЭйденКрул ТимДжонсон ЙосефБерри Люк
Ареола АльфонсЦоуфал ВладимирЗума КуртАгер НаифЭмерсон Палмиери  81'Альварес ЭдсонУорд-Праус ДжеймсБоуэн ДжарродПакета Лукас 90' (Кудус Мохаммед ( 90') Бенрахма Саид 71' (Форнальс Пабло ( 71') Антонио Майкл 80' (Ингс Дэнни ( 80')
Запасные: Керер ТилоОгбонна АнджелоКорне МаксвеллФабьянски ЛукашДивин МубамаКрессуэлл Аарон
01 сентября. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).

 

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Вест Хэм Лутон Таун
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