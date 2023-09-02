«Вест Хэм» возглавил Премьер-лигу, одолев новичка

Четвёртый тур Премьер-лиги открыли «Лутон Таун» и «Вест Хэм». Гости больше контролировали мяч и здорово реализовывали свои моменты. Джаррод Боуэн сначала пристреливался по воротам, а в конце первого тайма Лукас Пакета навесил на дальнюю штангу, а Боуэн замкнул ударом головой. После перерыва Эмерсон после удобной скидки во второй раз отправил мяч в сетку ворот «Лутона», но там был офсайд. На последних минутах после подачи углового отличился Курт Зума, и весьма кстати, ведь хозяева отыграли один мяч, Мадс Андерсен головой поразил цель.

2:1, «Вест Хэм» с 10 очками вышел на первое место, соперник пока без баллов.

Протокол игры