Правый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу арендован «Барселоной».

Каталонский клуб официально подтвердил прибытие 29-летнего игрока на правах аренды до конца сезона. Как и предполагалось, в сделке нет опции, дающей «Барселоне» первоочерёдное право выкупа португальца.

Жоау Канселу принадлежит «Манчестер Сити» с 2019 года – тогда он перешёл из «Ювентуса» за 65 млн евро. В составе «горожан» латераль отыграл 154 матча, став автором девяти забитых мячей и 22 результативных передач. Вторую половину прошлого сезона футболист провёл в аренде в мюнхенской «Баварии», которая не воспользовалась опцией выкупа за 70 млн евро.