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Канселу сменил «Манчестер Сити» на «Барселону» официально

01 Сентября 2023 • 23:56 Комментировать
Манчестер Сити
...
Фулхэм
1 1.15 X 8.50 2 20.00
Через 15 ч. 49 мин.

Правый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу арендован «Барселоной».

Каталонский клуб официально подтвердил прибытие 29-летнего игрока на правах аренды до конца сезона. Как и предполагалось, в сделке нет опции, дающей «Барселоне» первоочерёдное право выкупа португальца.

Жоау Канселу принадлежит «Манчестер Сити» с 2019 года – тогда он перешёл из «Ювентуса» за 65 млн евро. В составе «горожан» латераль отыграл 154 матча, став автором девяти забитых мячей и 22 результативных передач. Вторую половину прошлого сезона футболист провёл в аренде в мюнхенской «Баварии», которая не воспользовалась опцией выкупа за 70 млн евро.

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