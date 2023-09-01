«Челси» не продаст Галлахера – игроку предложат новый контракт

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер продолжит выступления в клубе.

В последние дни трансферного окна англичанин, по слухам, мог оказаться в «Тоттенхэме», но до конкретики так и не дошло. Как сообщает 90min, «Челси» был готов отпустить Галлахера лишь в одном случае – если бы за него предложили не менее 50 млн фунтов стерлингов (почти 58,5 млн евро). Подобных предложений не поступило, и теперь руководство «пенсионеров» планирует продлить контракт с 23-летним хавбеком.

Конор Галлахер вышел в стартовом составе «Челси» во всех четырёх матчах текущего сезона. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет 32 млн евро.