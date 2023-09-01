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«Челси» не продаст Галлахера – игроку предложат новый контракт

01 Сентября 2023 • 23:16 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
1 1.40 X 5.00 2 8.50
Через 17 ч. 25 мин.

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер продолжит выступления в клубе.

В последние дни трансферного окна англичанин, по слухам, мог оказаться в «Тоттенхэме», но до конкретики так и не дошло. Как сообщает 90min, «Челси» был готов отпустить Галлахера лишь в одном случае – если бы за него предложили не менее 50 млн фунтов стерлингов (почти 58,5 млн евро). Подобных предложений не поступило, и теперь руководство «пенсионеров» планирует продлить контракт с 23-летним хавбеком.

Конор Галлахер вышел в стартовом составе «Челси» во всех четырёх матчах текущего сезона. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет 32 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Конор Галлахер трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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