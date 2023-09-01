Нападающий «Милана» Дивок Ориги попробует силы в «Ноттингем Форест».

Бельгиец решил покинуть ряды «россонери», так как не проходил в основной состав команды Стефано Пиоли. Как известно, 28-летний игрок находится в шаге от перехода в «Ноттингем Форест». По информации инсайдера Николо Скиры, английский клуб полностью покроет зарплату форварда в размере 4,5 млн евро в год. Кроме того, «лесники» смогут выкупить футболиста за 5 млн евро.

Дивок Ориги перешёл в «Милан» летом прошлого года из «Ливерпуля» в качестве свободного агента. В 36 матчах за итальянский коллектив нападающий отметился двумя забитыми мячами и одного голевой передачей.