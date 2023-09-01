Клуб АПЛ намерен арендовать Льориса

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может перебраться в другой клуб Английской премьер-лиги.

Французский футболист потерял место в составе «шпор» и получил указание искать себе новый клуб, однако до сегодняшнего дня не нашлось ни одного предложения, которое удовлетворило бы ветерана. Согласно информации The Times, в последние часы трансферного окна в борьбу за 36-летнего вратаря включился «Ньюкасл», планирующий оформить аренду.

Уго Льорис был связан с переходом в итальянские «Лацио» и «Рому», а также во французский «Пари Сен-Жермен». Контракт экс-игрока сборной Франции с «Тоттенхэмом» истекает по окончании текущего сезона.