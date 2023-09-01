Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг вряд ли сменит клубную прописку.

«Шпоры» планировали расстаться с датским игроком, а на его место планировалось подписать хавбека «Челси» Конора Галлахера, однако обе сделки не состоятся. Как докладывает Sky Sports, Хёйбьерг остаётся в «Тоттенхэме» – ни один из клубов так и не смог договориться по 28-летнему футболисту.

Основным претендентом на Пьера-Эмиля Хёйбьерга долгое время считался мадридский «Атлетико» – об интересе «матрасников» сообщалось с начала лета. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость датчанина в 45 млн евро.