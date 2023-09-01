«Тоттенхэм» хочет арендовать защитника «Челси»

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба интересен «Тоттенхэму».

Английский футболист считался трансферной целью мюнхенской «Баварии», но сделка сорвалась. Интерес к Чалоба также проявляет «Ноттингем Форест», готовый оформить полноценный трансфер, однако в последний момент в гонку вмешался «Тоттенхэм». Согласно заявлениям инсайдера Фабрицио Романо, «шпоры» обратились к «Челси» с запросом по аренде 24-летнего игрока – руководство «пенсионеров» не горит желанием отпускать центрбека в стан конкурентов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Трево Чалобы в 18 млн евро. Его контракт рассчитан до 2028 года.