«Барселона» арендует Канселу без опции выкупа

Правый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу переходит в «Барселону».

Как и ожидалось, клубы оформили переход 29-летнего игрока на правах аренды, сделка вот-вот будет подтверждена официально, докладывает инсайдер Фабрицио Романо в свежем отчёте. По данным источника, в арендном договоре не будет опции выкупа – так у «Барселоны» не возникнет трудностей с финансовым фэйр-плей.

Контракт Жоау Канселу с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года, а трансферная стоимость португальца, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 50 млн евро. В общей сложности латераль отыграл 154 матча за «горожан».