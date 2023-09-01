«ПСЖ» намерен отправить Экитике в «Айнтрахт», но игрок настаивает на переходе в клуб АПЛ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике предпочитает продолжить карьеру в Англии.

21-летний футболист может стать частью сделки по переходу дорогостоящего Рандаля Коло-Муани из «Айнтрахта». Руководство парижан уже договорилось с немецким клубом по Экитике, однако сам игрок настаивает на переходе в английский «Кристал Пэлас», сообщает The Telegraph. В «ПСЖ» крайне неодобрительно относятся к выбору форварда, поскольку такой ход мог бы сорвать трансфер Коло-Муани.

Согласно оценке специалистов Transfermarkt, стоимость Уго Экитике составляет 20 млн евро. Контракт француза рассчитан до 2027 года.