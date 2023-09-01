Дайер не покинет «Тоттенхэм»

Центральный защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер, похоже, останется в своём клубе.

29-летний футболист связывался с переходом в различные английские клубы, также интерес к нему приписывался мюнхенской «Баварии». По сведениям The Athletic, шансов на уход Дайера в последние часы трансферного окна практически нет. Игрок мог оказаться в «Борнмуте» или «Ноттингем Форест», но договорённость так и не была достигнута.

Эрик Дайер может стать свободным агентом уже по окончании сезона – его действующий контракт истекает в середине 2024 года. Англичанин, оценённый порталом Transfermarkt в 18 млн евро, защищает цвета «шпор» с 2014 года.