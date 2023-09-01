Лондонский «Фулхэм» отдал швейцарского правого защитника Кевина Мбабу в годичную аренду клубу Бундеслиги – «Аугсбургу». О сделке официально сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Мбабу 28 лет, он выступает в составе «дачников» с лета 2022 года, тогда он перебрался в Англию из «Вольфсбурга». Однако в середине прошлого сезона футболист отправился в аренду в швейцарский клуб «Серветт». По окончании аренды перед текущим сезоном вернулся в расположение лондонцев.

Напомним, ранее «Аугсбург» усилился ещё одним игроком из лондонского клуба – это защитник «Тоттенхэма» Джафет Танганга.