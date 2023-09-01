Нападающий Каллум Хадсон-Одои пополнил состав «Ноттингем Форест», перебравшись из лондонского «Челси». Об этом «лесники» сообщили на своем официальном сайте.

Отмечается, что 22-летний британец подписал контракт с «Ноттингем Форест», рассчитанный на три сезона. Хадсон-Одои выбрал себе футболку с 14-м номером.

Напомним, прошлый сезон Хадсон-Одои провел в аренде в «Байере», за который сыграл в 21 матче во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал в свой актив один ассист.

По сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, сумма сделки составила 3,5 млн евро. Стоит отметить, что рыночная стоимость игрока оценивается в 15 млн евро.