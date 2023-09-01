Форвард «Милана» Дивок Ориги проведёт текущий сезон в Английской премьер-лиге.

Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, «Ноттингем Форест» арендует 28-летнего бельгийца на один сезон. По сведениям источника, после окончания срока аренды «лесники» смогут выкупить контракт Ориги у «Милана». Сообщается, что сейчас нападающий проходит медицинский осмотр.

В прошлом сезоне Ориги принял участие в 36 матчах с учетом всех турниров, забил два мяча и стал автором двух результативных передач. В нынешней кампании футболист на поле не появлялся.

Завтра, 2 сентября, «Ноттингем Форест» встретится с «Челси» в рамках четвертого тура АПЛ. Начало игры — в 17:00 по мск.