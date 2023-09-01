Швейцарский полузащитник «Ноттингем Форест» Ремо Фройлер официально стал игроком клуба Серии А – «Болоньи», с футболистом подписано арендное соглашение на один год, в него включена опция выкупа. О сделке официально сообщает пресс-служба болонской команды.

31-летний Фройлер выступал за клуб АПЛ с прошлого сезона, до этого шесть лет защищал цвета другого клуба Серии А - «Аталанты» из Бергамо.

Отметим, что параллельно «лесники» объявили о покупке у «Болоньи» 25-летнего хавбека Николаса Домингеса. Приобретение обошлось клубу АПЛ в 15 млн евро.