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Фройлер – игрок «Болоньи» официально

01 Сентября 2023 • 19:58 Комментировать
Болонья
...
Кальяри
1 1.73 X 3.65 2 5.40
Через 22 ч. 0 мин.

Швейцарский полузащитник «Ноттингем Форест» Ремо Фройлер официально стал игроком клуба Серии А – «Болоньи», с футболистом подписано арендное соглашение на один год, в него включена опция выкупа. О сделке официально сообщает пресс-служба болонской команды.

31-летний Фройлер выступал за клуб АПЛ с прошлого сезона, до этого шесть лет защищал цвета другого клуба Серии А - «Аталанты» из Бергамо.

Отметим, что параллельно «лесники» объявили о покупке у «Болоньи» 25-летнего хавбека Николаса Домингеса. Приобретение обошлось клубу АПЛ в 15 млн евро.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Ноттингем Форест Ремо Фройлер трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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