Защитник Джонни Эванс заключил трудовой договор с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт «красных дьяволов».

Контракт 35-летнего футболиста с английским грандом рассчитан на один сезон. Напомним, Эванс является воспитанником «Манчестер Юнайтед», за который выступал до 2015 года.

Напомним, этим летом игрок покинул «Лестер» на правах свободного агента, в котором провел пять лет. За это время Эванс сыграл в 152 матчах с учетом всех турниров, забил семь голов и записал на свой счет пять результативных передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Эванса составляет два миллиона евро.

В четвертом туре Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Арсеналом». Поединок пройдет 3 сентября, начало — в 18:30 по мск.