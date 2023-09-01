Под занавес летнего трансферного окна «Ноттингем Форест» усилился 25-летним хавбеком «Болоньи» Николасом Домингесом. О переходе футболиста официально сообщает пресс-служба «лесников».

Футболист с гражданством Аргентины и Италии пополнил клуб АПЛ на постоянной основе за 15 млн евро, заключив контракт на пять ближайших сезонов. Его основное амплуа – центральный полузащитник, но сыграть он может и ближе к обороне – в опорной зоне.

В минувшем сезоне являлся одним из основных игроков центра поля «Болоньи» - в его активе 31 матч за клуб в Серии А, в них он отметился тремя голами и двумя ассистами.