Клуб итальянской Серии А «Удинезе» усилился 25-летним нападающим «Астон Виллы» Кинаном Дэвисом. О переходе футболиста рапортует пресс-служба клуба из Удине.

Воспитанник бирмингемского клуба подписал с «Удинезе» контракт на четыре ближайших года. Минувший сезон он провёл в рядах клуба из Чемпионшипа – «Уотфорда». В 34-х официальных матчах в составе «шершней» забил семь голов и оформил два ассиста.

По оценке портала Tramsfermarkt, новичок обошёлся «Удинезе» всего в 2,3 млн евро.

«Удинезе» после двух стартовых туров нового сезона Серии А идёт на 17-м месте в турнирной таблице с одним баллом в копилке.