Трансфер Палиньи в «Баварию» сорвался

Похоже, полузащитник Жоау Палинья не перейдёт из «Фулхэма» в «Баварию». Как сообщает немецкий Sport1, трансфер 28-летнего португальца провалился.

Из-за сложившейся ситуации может не состояться ещё один трансфер. Ранее в прессе сообщалось, что «Бавария» отпустит полузащитника Райана Гравенберха в «Ливерпуль» только после подписания Палиньи.

Стоит сказать, что летнее трансферное окно в европейских лигах закрывается в пятницу вечером.

Жоау Палинья выступает за «Фулхэм» с июля 2022 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают португальца в 40 миллионов евро.