Защитник «Манчестер Сити» продолжит карьеру в «Саутгемптоне»

21-летний защитник «Манчестер Сити» Тэйлор Харвуд-Беллис проведёт стартовавший футбольный сезон в рядах клуба Чемпионшипа – «Саутгемптона». О переходе футболиста в стан «святых» в рамках годичной аренды сообщает пресс-служба экс-клуба АПЛ.

Сезон минувший Харвуд-Беллис провёл под руководством Венсана Компани в «Бёрнли», вместе с уже бывшей командой англичанину удалось выиграть Чемпионшип.

В активе игрока набралось 35 матчей за «Бёрнли» во всех турнирах, в них ему удалось один раз забить гол и два раза оформить ассист.

После четырёх прошедших туров Чемпионшипа «святые» идут на четвёртом месте с 10 набранными баллами.