Булыкин считает, что английские команды будут лучшими в новом розыгрыше Лиги чемпионов

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин дал прогноз на грядущий розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА. На текущей неделе закончились последние матчи квалификации и 32 лучших команды узнали своих соперников на групповой стадии.

«Турнир как всегда будет богат на неожиданные результаты, но в полуфиналах мы увидим признанных грандов. В финале, думаю, победит «Манчестер Сити», - делится Булыкин для Vprognoze.ru.

Напомним, действующим обладателем Кубка Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», в Стамбуле 10 июня «горожане» с минимальным счётом обыграли миланский «Интер».

«Нас в этом розыгрыше удивят английские команды. Их в полуфиналах их будет больше, чем итальянских или испанских», - прогнозирует эксперт.