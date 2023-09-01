​«Аль-Иттихад» готов установить мировой рекорд, подписав Салаха

«Аль-Иттихад» продолжает вести борьбу на трансферном рынке за звёздного форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Как сообщает Sky Sports News, ссылаясь на собственный источник, чемпионы Саудовской Аравии готовы заплатить за Салаха 200 миллионов фунтов (примерно 233 миллиона евро).

Если «Аль-Иттихад» действительно купит Мохамеда Салаха за такие деньги, то это будет новый мировой рекорд. В настоящий момент самым дорогим остаётся трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Эта сделка была оформлена в 2017 году.

Мохамеду Салаху 31 год. За «Ливерпуль» он выступает с лета 2017 года.