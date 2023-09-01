«Манчестер Юнайтед» официально представил новичка команды – воспитанника мадридского «Реала», игрока «Тоттенхэма» Серхио Регилона. В Манчестере 26-летний футболист проведёт недавно стартовавший футбольный сезон.

«Новый дом», - гласит подпись под фото в клубной соцсети, на котором с подписывающим соглашение Регилоном изображён наставник манкунианцев Эрик тен Хаг.

Напомним, что левый защитник является игроком «шпор» уже с 2020 года, поэтому прекрасно адаптирован к АПЛ. Правда, сезон минувший он провёл в рядах принципиального конкурента его родного «Реала» - мадридского «Атлетико». За «матрасников» он сыграл лишь в 12 матчах во всех турнирах без голевых действий.