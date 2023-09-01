24-летний защитник лондонского «Тоттенхэма» Джафет Танганга на год отправится набираться опыта в середняк Бундеслиги – «Аугсбург». О переходе английского новичка в рамках аренды сообщает пресс-служба его нового клуба.

В минувшем сезоне игрок обороны сыграл за «шпор» лишь в семи матчах во всех официальных турнирах, не отметившись результативными действиями. В системе клуба он находится с юных лет, так как является его воспитанником.

После двух стартовых туров нового сезона Бундеслиги «Аугсбург» идёт на 11-м месте в турнирной таблице, располагая лишь одним набранным баллом. В третьем туре команда встретится с «Бохумом» дома.