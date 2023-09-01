«Бёрнли» и «Челси» договорились о трансфере Матсена

Руководство «Бёрнли» приблизилось к подписанию нидерландского защитника «Челси» Яна Матсена.

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, стороны согласовали переход, сумма которого составит 31,5 миллион фунтов стерлингов. Также в размер трансфера включены дополнительные расходы и пункт о проценте, который получат «синие» от следующей продажи игрока. Тем не менее сообщается, что сам Матсен не давал согласия на свой уход из «Челси».

Напомним, что Ян провёл прошедший сезон в «Бёрнли» на правах аренды. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего воспитанника «Челси», вызванного в сборную Нидерландов, в 12 миллионов евро.