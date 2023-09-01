​Гринвуд может перейти в испанский клуб

Несмотря на снятие обвинений в изнасиловании и нападении, «Манчестер Юнайтед» решил не восстанавливать в первой команде форварда Мэйсона Гринвуда. Как сообщает Football Insider, у 21-летнего футболиста есть вариант с продолжением карьеры в Испании – арендовать Гринвуда хочет «Хетафе».

Напомним, что Мэйсон Гринвуд был отстранён от работы с «Манчестер Юнайтед» ещё в январе 2022 года после предъявления ему обвинений.

В трёх стартовых турах испанской Ла Лиги «Хетафе» набрал четыре очка. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 2 сентября, – против «Реала» на выезде.